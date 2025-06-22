До 20 градусов потеплеет в понедельник в Карелии

Завтра, 23 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +6, +8°С, днем +17,+19°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3, +8°С, местами в воздухе и на почве заморозки до -1°С, днем +15, +20°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +18, облачно, небольшой дождь.

В Сегеже до +19, малооблачно, небольшой дождь.

В Сортавале до +18, облачно.

Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»