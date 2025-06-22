22 июня 2025, 13:16
Температура воздуха ушла в минус в Карелии прошлой ночью
В Беломорском округе термометры зафиксировали минусовую температуру 22 июня
Фото: unsplash / Annie Spratt
Минувшей ночью в Карелии температура воздуха ушла в минус. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».
По данным источника, в селе Колежма Беломорского округа была зафиксирована минимальная температура суток. Там воздух остудился до минус 1,3 градуса.
Напомним, ранее в Гидрометцентре республики дали прогноз на конец июня. Ничего хорошего синоптики не обещают. © «Петрозаводск говорит»