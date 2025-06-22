Температура воздуха ушла в минус в Карелии прошлой ночью

Минувшей ночью в Карелии температура воздуха ушла в минус. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

По данным источника, в селе Колежма Беломорского округа была зафиксирована минимальная температура суток. Там воздух остудился до минус 1,3 градуса.

Напомним, ранее в Гидрометцентре республики дали прогноз на конец июня. Ничего хорошего синоптики не обещают. © «Петрозаводск говорит»