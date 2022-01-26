Дмитрий Васильев пропал без вести на Кукковке

Петрозаводчанин бесследно пропал на Кукковке. Полиция разыскивает мужчину, 1972 года рождения.

21 января Дмитрий Станиславович Васильев ушел из дома в микрорайоне Кукковка. Обратно он не пришел. Где находится мужчина, также не известно.

На вид ему 50 лет, рост около 165 см, плотное телосложение, волосы темно-русые.

На пропавшем было черное пальто шерстяное, черные брюки, коричневые ботинки.

Полиция Петрозаводска просят внимательных горожан сообщать информацию о разыскиваемом по телефонам: 8-911-669-2645, 8 814-273-92-40 или 02 (с мобильного - 102).