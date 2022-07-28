Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в Карелию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сегодня прилетел в Карелию.

В программе рабочей поездки политика – посещение командно-диспетчерского центра на территории аэропорта Петрозаводска. В Сортавальском районе Медведев посетит объекты приграничной инфраструктуры.

Политик проведет совещание по вопросам безопасности страны в связи с планами Финляндии и Швеции вступить в НАТО. По сообщению ТАСС, совещание проведут в закрытом для СМИ режиме. Ожидается, что после заседания Медведев пообщается с прессой. (фото РБК, ТАСС, Екатерина Штукина)