Завершен прием документов от кандидатов на должность главы РК

Вечером 27 июля ЦИК РК завершила прием документов для регистрации кандидатов на должность главы РК. Об этом сообщает официальный паблик ведомства.

В Центральной избирательной комиссии напомнили, что решение о регистрации кандидата или об отказе в регистрации принимается в течение 10 дней после приема документов. На данный момент зарегистрирован один кандидат на должность главы республики - нынешний губернатор Артур Парфенчиков.

Всего документы для регистрации представили восемь человек. Решение об их регистрации в качестве кандидатов будет принято не позднее 5 августа, отметили в ЦИК.

Выборы главы РК запланированы на 9-11 сентября. Фото: unsplash.com