27 июля 2022, 18:53
Завершен прием документов от кандидатов на должность главы РК
По состоянию на 27 июля зарегистрирован один кандидат на должность губернатора
Вечером 27 июля ЦИК РК завершила прием документов для регистрации кандидатов на должность главы РК. Об этом сообщает официальный паблик ведомства.
В Центральной избирательной комиссии напомнили, что решение о регистрации кандидата или об отказе в регистрации принимается в течение 10 дней после приема документов. На данный момент зарегистрирован один кандидат на должность главы республики - нынешний губернатор Артур Парфенчиков.
Всего документы для регистрации представили восемь человек. Решение об их регистрации в качестве кандидатов будет принято не позднее 5 августа, отметили в ЦИК.
Выборы главы РК запланированы на 9-11 сентября. Фото: unsplash.com