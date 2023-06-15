Для уехавших из России сотрудников установили ставку НДФЛ в 13-15%

Ставка налога на доходы физических лиц для сотрудников, работающих удаленно по трудовым договорам или договорам гражданско-правового характера, будет единой. Минфин установил ее на уровне 13-15% независимо от налогового резидентства. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов, сообщает «Российская газета».

Единую ставку ввели, чтобы избежать оттока сотрудников.

Ранее в России разгорелась дискуссия вокруг ставки НДФЛ для удаленщиков, работающих из-за рубежа. Должна ли ставка быть как для российских резидентов - 13% или 15%, либо как для нерезидентов - 30%. // фото unsplash.com