Для «Пушкинской карты» подготовили изменения

Программу «Пушкинская карта» ждут изменения. Проект предлагаемых изменений подготовили в министерстве культуры РФ совместно с Минцифры и Минфином. Напомним, что благодаря программе школьники и студенты от 14 до 22 лет получают деньги, которые могут потратить на посещение культурных мероприятий.

Нововведения предлагается для повышения уровня защищенности программы и контроля за сохранением высокого качества мероприятий, пишет газета «Известия».

Будут расширены требования к заявкам организаций культуры, критериям отбора мероприятий. Пользователи будут получать уведомления об изменении времени, даты и места проведения мероприятия либо о его отмене. Возвращать деньги за билеты на отмененные мероприятия предлагают без дополнительных заявок от пользователя. Предусматривается внедрение единого билетного оператора для усовершенствования технологического процесса.

Изменится процесс покупки и контроля билета. Для подтверждения личности владельца карты на территории некоторых регионов в предлагают попробовать в качестве эксперимента применять динамические QR-коды. // фото с сайта правительства РК