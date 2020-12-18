18 декабря 2020, 14:01
Для педагогов школ районов Карелия провели вебинар по дистанту
Слушатели познакомились с программными средствами для организации видеоконференций Zoom, Skype, Google Meet, ProfiConf , Яндекс.Телемост
Вебинар «Обзор платформ дистанционного обучения» для педагогов школ районов Карелии провела ведущий программист ПетрГУ Татьяна Кириллова, сообщает сайт госуниверситета.
Слушатели ознакомились с программными средствами для организации видеоконференций Zoom, Skype, Google Meet, ProfiConf , Яндекс.Телемост, с системами дистанционного обучения Online Test Pad, Eduardo, Google Classroom и платформами открытых курсов Яндекс.Учебник, ЯКласс, Фоксфорд, Меташкола.
В интрнет-семинаре приняли участие педагогические работники школ Кондопожского, Олонецкого, Прионежского, Пряжинского, Суоярвского, Медвежьегорского, Сортавальского районов и города Петрозаводска.
Во время встречи была сделана видеозапись, она доступна здесь.
Фото с сайта ПетрГУ