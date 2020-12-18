Для педагогов школ районов Карелия провели вебинар по дистанту

Вебинар «Обзор платформ дистанционного обучения» для педагогов школ районов Карелии провела ведущий программист ПетрГУ Татьяна Кириллова, сообщает сайт госуниверситета.



Слушатели ознакомились с программными средствами для организации видеоконференций Zoom, Skype, Google Meet, ProfiConf , Яндекс.Телемост, с системами дистанционного обучения Online Test Pad, Eduardo, Google Classroom и платформами открытых курсов Яндекс.Учебник, ЯКласс, Фоксфорд, Меташкола.

В интрнет-семинаре приняли участие педагогические работники школ Кондопожского, Олонецкого, Прионежского, Пряжинского, Суоярвского, Медвежьегорского, Сортавальского районов и города Петрозаводска.

Во время встречи была сделана видеозапись, она доступна здесь.

Фото с сайта ПетрГУ