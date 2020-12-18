Очередные гаражи снесут в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска объявила о сносе очередных гаражей. Соответствующее объявление появилось на сайте городской администрации.

Демонтажу подлежат четыре гаража и два контейнера, расположенные в районе дома №12а по улице Ригачина.

Владельцы этих конструкций, самовольно занявшие земельные участки, должны самостоятельно убрать их до 1 января. Они оповещены об этом при помощи уведомлений. Фото мэрии Петрозаводска