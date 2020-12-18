Карельская спасательная служба опубликовала правила поведения на льду

Правила поведения на льду и методики оценки безопасности ледяного покрова опубликовали в паблике «Карельская-Республиканская Поисково-Спасательная-Служба».

Ранее «Петрозаводск говорит» уже сообщал, что с начала декабря на водоемах Карелии погибли восемь мужчин, решивших порыбачить.



Правила поведения на льду

Прежде чем начать передвижение по льду, надо наметить безопасный маршрут и проверить прочность льда палкой или другим предметом. Опасно проверять прочность льда ударами ноги. Безопаснее всего переходить по прозрачному с зеленоватым или синеватым оттенком льду при его толщине не менее 10 см. Серый, желтоватый и матово-белый свидетельствуют о непрочности. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). При передвижении по льду группой необходимо соблюдать дистанцию 5-6 метров. Рыбакам рекомендуется иметь с собой шнур длиной 12-15 м с грузом на одном и петлей на другом конце, нож или другой острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться на лед в случае провала. Если вы почувствовали, что лед под вами слабый, возвращайтесь по своим следам, делая первые шаги без отрыва от поверхности льда. При провале под лед, первое, что должен сделать пострадавший – попытаться освободиться от верхней одежды и обуви, а затем самостоятельно попробовать выбраться из провала на твердый лед. Не следует беспорядочно барахтаться и наваливаться всей тяжестью тела на кромку льда, которая будет все больше и больше обламываться. Следует спокойно опереться локтями об лед, перевести тело в горизонтальное положение так, чтобы ноги были у поверхности воды, затем ближнюю к кромке ногу надо осторожно вынести на лед и после этого, поворачиваясь на спину, выбраться из пролома, стараясь следовать тем же маршрутом, по которому вы пришли. При оказании помощи провалившемуся человеку, надо лечь на лед, раскинув руки и ноги в стороны, подползти к полынье на безопасное расстояние и подать пострадавшему веревку, шарф или другой предмет, помочь выбраться на крепкий лед.

Фото с сайта newsomsk.ru

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