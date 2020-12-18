18 декабря 2020, 13:09
Карельская спасательная служба опубликовала правила поведения на льду
С начала сезона в республике уже утонули восемь рыбаков
Правила поведения на льду и методики оценки безопасности ледяного покрова опубликовали в паблике «Карельская-Республиканская Поисково-Спасательная-Служба».
Ранее «Петрозаводск говорит» уже сообщал, что с начала декабря на водоемах Карелии погибли восемь мужчин, решивших порыбачить.
Правила поведения на льду
- Прежде чем начать передвижение по льду, надо наметить безопасный маршрут и проверить прочность льда палкой или другим предметом. Опасно проверять прочность льда ударами ноги.
- Безопаснее всего переходить по прозрачному с зеленоватым или синеватым оттенком льду при его толщине не менее 10 см. Серый, желтоватый и матово-белый свидетельствуют о непрочности.
- Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
- При передвижении по льду группой необходимо соблюдать дистанцию 5-6 метров.
- Рыбакам рекомендуется иметь с собой шнур длиной 12-15 м с грузом на одном и петлей на другом конце, нож или другой острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться на лед в случае провала.
- Если вы почувствовали, что лед под вами слабый, возвращайтесь по своим следам, делая первые шаги без отрыва от поверхности льда.
- При провале под лед, первое, что должен сделать пострадавший – попытаться освободиться от верхней одежды и обуви, а затем самостоятельно попробовать выбраться из провала на твердый лед.
- Не следует беспорядочно барахтаться и наваливаться всей тяжестью тела на кромку льда, которая будет все больше и больше обламываться. Следует спокойно опереться локтями об лед, перевести тело в горизонтальное положение так, чтобы ноги были у поверхности воды, затем ближнюю к кромке ногу надо осторожно вынести на лед и после этого, поворачиваясь на спину, выбраться из пролома, стараясь следовать тем же маршрутом, по которому вы пришли.
- При оказании помощи провалившемуся человеку, надо лечь на лед, раскинув руки и ноги в стороны, подползти к полынье на безопасное расстояние и подать пострадавшему веревку, шарф или другой предмет, помочь выбраться на крепкий лед.
Фото с сайта newsomsk.ru
Изображение из группы «Карельская-Республиканская Поисково-Спасательная-Служба»