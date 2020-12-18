Петросовет принял положение о рекламных вывесках на фасадах домов

На сессии Петросовета депутаты обсудили положение о вывесках в Петрозаводске. Этот документ вызвал серьезную критику со стороны бизнес-сообщества, так как часть требований к предпринимателям были изложены таким образом, что их можно трактовать так, как удобно проверяющим. В частности, вызывали споры непонятные формулировки положения, в которых говорилось, что вывеска должна быть привязана «к композиционным осям и ритмической организации фасада» и соответствовать «логике архитектурного решения», а вдобавок должна быть вязана с другими вывесками на здании.

Ранее документ уже был оспорен в суде, так как не прошел процедуру общественных слушаний. 7 декабря слушания состоялись, и большинством голосов документ был отклонен. Тогда присутствовавшие на слушаниях бизнесмены говорили, что не хотят вернуть на улицы Петрозаводска рекламную вакханалию, но, по их мнению, документ о вывесках требует доработки. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Карелии Елена Гнетова считает, что в таком виде его нельзя принимать, так как в документе содержатся нормы, которые подразумевают двойное толкование и предоставляют неограниченные возможности, чтобы штрафовать предпринимателей. На слушаниях бизнес-омбудсмен говорила, что при анализе документа, в котором участвовала и прокуратура, были обнаружены коррупциогенные факторы.

Тем не менее, на пятничной сессии 23 депутата городского совета проголосовали за документ, регламентирующий внешний вид вывесок в карельской столице.