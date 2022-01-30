Для нуждающихся библиотек Карелии собирают книги

Карельские библиотеки присоединились к Российской акции «Дарите книги с любовью». Ее цель - cобрать издания для библиотек, где их не хватает, сообщили в Минкультуры Карелии.

- Сотрудники библиотек с удовольствием примут в дар новые книги, чтобы пополнить фонды и порадовать читателей новинками, - отметили в ведомстве.

Сбор книг организовали в национальной библиотеке Карелии. Принимают любые издания последних пяти лет выпуска в хорошем состоянии. Их можно принести по адресу: ул. Пушкинская, д. 5, кафедра регистрации читателей (2 этаж) и Центр детского чтения (3 этаж).

Потом подарки передадут в сельские библиотеки районов республики. Сотрудники главной библиотеки Карелии уже приняли участие в акции. // Фото: источник