Для кого из россиян усложнится въезд в Финляндию из-за новых санкций

В полночь 24 июня на границе России и Финляндии начнет действовать новый запрет. Финны начнут разворачивать прицепы и полуприцепы с российскими номерами. Такие действия связаны с 11 пакетом западных санкций, которые запрещают эксплуатацию прицепов и полуприцепов с российскими номерными знаками на территории Евросоюза. Об этом сегодня сообщается на сайте финской таможни.

«Последний пакет санкций еще сильнее мешает коммерческому автомобильному транспорту. В будущем прицепы и полуприцепы с российскими номерами могут не работать в ЕС, даже если тягач зарегистрирован за пределами России», - сообщает финская таможня. Въезд для тракторов с российскими номерами в ЕС запретили еще год назад.

«По нашей оценке, на данный момент около 40% коммерческих автомобильных перевозок, пересекающих восточную границу, имеют прицепы или полуприцепы, зарегистрированные в России»,

- приводит пресс-служба финской таможни начальника отдела контроля Сами Ракшит.

Для тех. Кто уже въехал в Европу, будет несколько дней форы. В финской таможне пояснили, что для грузовых прицепов и полуприцепов, находящихся сейчас в ЕС и зарегистрированных в России, запрет вступит в силу 30 июня. // фото unsplash.com