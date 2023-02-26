Для борьбы с огнем в Летнереченском потребовались две автоцистерны

Ночью 26 февраля спасатели ликвидировали пожар в поселке Летнереченский. Загорелась хозяйственная постройка, сообщили в паблике ОПС по Беломорскому району ВКонтакте.

Сигнал поступил в 02:45, пожар случился рядом с домом № 18 на Заводской улице. К месту возгорания отправили две автоцистерны и шесть спасателей из пожарной части №62.

Огнеборцы справились с пламенем и убедительно просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности. // фото: ОПС по Беломорскому району / ВКонтакте