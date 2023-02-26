Баню в Беломорском районе тушили два пожарных расчета

Ранним утром 26 февраля в селе Вирма Беломорского района загорелась баня. Об этом сообщили в группе ОПС по Беломорскому району ВКонтакте.

Сообщение поступило на пульт в 04:07, к месту возгорания отправили спасателей пожарной части № 63, охраняющих село Сумский Посад, а также и отряд из ПЧ №61 по охране Беломорска.

Пока пожарные не приехали, с огнем самостоятельно боролись местные жители. Когда прибыли профессионалы, огонь быстро ликвидировали. Идет проверка, устанавливают причину и виновника пожара. // фото: ОПС по Беломорскому району / ВКонтакте