26 февраля 2023, 14:16
Мужчина в Карелии сел за руль без прав и лишился автомобиля
Жителя Петрозаводска отстранили от управления транспортным средством
За рулем Fiat в Прионежском районе инспекторы ДПС обнаружили нарушителя. У водителя не было прав, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Когда 35-летнего мужчину остановили для проверки, оказалось, что водительского удостоверения он не имеет.
- Нарушители без навыков и опыта вождения представляют серьезную опасность на дороге,
- предупредили в ГИБДД.
Машину увезли на специализированную стоянку, содержание на которой будет оплачивать владелец. Он также оплатит услуги эвакуатора и заплатит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. // фото: ГИБДД Карелии