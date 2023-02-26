Мужчина в Карелии сел за руль без прав и лишился автомобиля

За рулем Fiat в Прионежском районе инспекторы ДПС обнаружили нарушителя. У водителя не было прав, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Когда 35-летнего мужчину остановили для проверки, оказалось, что водительского удостоверения он не имеет.

- Нарушители без навыков и опыта вождения представляют серьезную опасность на дороге,

- предупредили в ГИБДД.

Машину увезли на специализированную стоянку, содержание на которой будет оплачивать владелец. Он также оплатит услуги эвакуатора и заплатит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. // фото: ГИБДД Карелии