Дирижер Алексей Ньяга покинет Карелию

Алексей Ньяга в последний раз вышел на сцену в качестве второго дирижера Симфонического оркестра карельской филармонии на фестивале в Рускеале.

Как рассказала нам и.о директора филармонии Татьяна Талицкая, Ньяга работал в Петрозаводске и Самаре. Ему стало трудно совмещать и он выбрал Самару, но в Петрозаводск будет приезжать, его концерты стоят в плане на следующий сезон.

Ньяга дирижировал в карельской филармонии с начала сезона 2014/2015, с 2017 стал дирижером Самарского академического театра оперы и балета. // фото VK-паблик карельской филармонии