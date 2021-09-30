Digital Holding начал развивать мобильную связь в Узбекистане

«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон совместно с партнёрами из Узбекистана завершили формирование совместного предприятия Digital Holding. Стороны подписали заключительный пакет документов по созданию СП. Digital Holding возглавит Владимир Кравченко, ранее занимавший должность гендиректора Ucell.

Digital Holding призван стать технологическим лидером крупнейшего в Центральной Азии телекоммуникационного рынка. Деятельность компании будет направлена на расширение доступа и повышение качества услуг телекоммуникаций в Республике Узбекистан, в частности, за счет формирования цифровой инфраструктуры в соответствии с международными стандартами, а также внедрение передовых технологий и систем в сферах хранения и обработки данных, цифровой маркировки и контроля движения отдельных видов товаров.

В состав СП внесено 100% уставного капитала телеком-оператора Ucell, дочерние предприятия USM - CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. Российская сторона также направит $100 млн инвестиций в развитие Digital Holding. В совместном предприятии 51% будет принадлежать компании «Диджитал Инвест», совместному предприятию МегаФона и «ЮэСэМ Телеком», 49% - Агентству по управлению государственными активами Узбекистана.

Новым генеральным директором оператора Ucell (ООО «COSCOM») назначен Андрей Шишковский, прежде занимавший должность директора по региональному развитию МегаФона в России. ICS Holding Uzbekistan возглавит Андрей Майгур, пост гендиректора CRPT Turon сохранит Анатолий Бачикалов.

«Создание СП Digital Holding, приход на рынок такого сильного игрока как ПАО «МегаФон» будет способствовать внедрению передовых технологических решений. Руководством страны перед отраслью поставлены большие задачи по цифровой трансформации отраслей экономики, в том числе и по дальнейшему развитию мобильной связи.

Цифровая экономика определена в качестве основного драйвера экономического роста, поэтому предстоит повысить качество услуг мобильной связи и интернета, ускорить развитие систем электронной коммерции, цифровых сервисов и программных продуктов»

– говорит Олимжон Умаров, советник Премьер-министра Республики Узбекистан.

«Уверен, что экспертиза МегаФона и наших партнеров «ИКС Холдинг» и ЦРПТ, а также профессиональная команда, сформированная уже на этапе создания СП, позволит холдингу занять лидерские позиции в стране и предложить самые передовые технологии как абонентам, так и бизнес-сообществу. От МегаФона мы предоставим коллегам из Узбекистана полный доступ к нашему опыту, технологиям и успешным кейсам»

– подчеркнул генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.