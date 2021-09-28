Открыты продажи квартир в клубном доме «Речка» на берегу Лососинки

Открыты продажи квартир в долгожданном, совершенно уникальном для города проекте - клубном доме «Речка». Новый проект возводит ООО "Специализированный застройщик «ЖК Александровский", известный горожанам по одноименному жилому комплексу на улице Казарменской.

Клубный дом «Речка» расположится в самом сердце города – на Литейной площади по берегу реки Лососинка, у городского парка «Ямка». Это дружелюбный городок из восьми малоэтажных секций. В каждой секции - комфортный и надежный, бесшумный лифт, не более 30 квартир, автономное отопление и горячее водоснабжение (крышные газовые котельные), кладовые и другие приятные преимущества вашего уникального дома.

Создатели проекта до мелочей продумали планировку эргономичных квартир, спроектировали безопасный двор и закрытую парковку, сделали остекление балконов панорамным, чтобы вид парка и реки радовал вас, куда бы вы ни бросили взгляд.

Ввод в эксплуатацию – 3 квартал 2023 года.

Изучить планировки клубного дома «Речка» и получить консультацию менеджера отдела продаж можно по телефону (8142) 33-22-44.

Проектная декларация размещена на сайте. Строительство ведется в соответствии с 214-ФЗ.

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