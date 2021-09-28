Передать показания счетчиков загородной недвижимости можно онлайн

С наступлением осени для многих жителей республики заканчивается дачный сезон: урожай собран, участки подготовлены к зиме. «ТНС энерго Карелия» напоминает, что передавать данные прибора учета загородного дома по-прежнему необходимо. Даже если расхода не было и показания счетчика равны нулю.

Если показания счетчиков не поступают гарантирующему поставщику, объем электроэнергии устанавливается расчетным способом – исходя из среднемесячного потребления или по нормативу*.

Может возникнуть ситуация, когда при отсутствии фактического расхода электроэнергии по лицевому счету сформируется долг. Как следствие, могут быть начислены пени и даже ограничена подача электроэнергии. Что повлечет необходимость оплаты услуг по отключению и подключению.

Чтобы этого избежать, показания прибора учёта необходимо передавать ежемесячно даже в отсутствии фактического потребления.

Передать показания приборов учета загородной недвижимости можно онлайн.

К услугам клиентов сервис «Личный кабинет» и мобильное приложение. Показания можно передать и без регистрации на стартовой странице корпоративного сайта.

В системе «Личный кабинет» доступна привязка до 10 лицевых счетов, что позволяет контролировать показания не только ваших домовладений, но и помочь близким, особенно преклонного возраста.

О дате передачи показаний напомнит опция «Календарь».

В «ТНС энерго Карелия» готовы познакомить абонентов с онлайн-сервисами. В большинстве представительств установлены отдельные компьютеры для потребителей. А сотрудники всегда помогут: научат передавать показания и оплачивать счета по Интернету.

«ТНС энерго Карелия»: меняемся для вашего комфорта!

*«Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354.

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