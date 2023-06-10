Диетолог составила идеальный рацион для жителей Карелии

Текст: Елена Малишевская

Модная нынче наука нутрициология занимается здоровым питанием. Я пыталась выяснить, чем она отличается от диетологии: по большому счету, ничем. Разве что нутрициолог более серьезно изучает физиологические потребности человека в различных элементах и химический состав пищевых продуктов. С одним таким специалистом — Аленой Добровольской мы встретились, чтобы поговорить об идеальной диете для жителя Карелии (учитывая все особенности региона). А заодно я попросила Алену подтвердить или опровергнуть некоторые утверждения, которые принимаются за аксиому в сфере правильного питания.

Человек должен есть то, что растет в его регионе

Доля правды в этом есть. Но тогда возникает вопрос: а что должен употреблять в пищу житель Мурманска или Крайнего Севера, где вообще мало что растет?

"Когда у нас приходит сезон яблок, грибов или ягод — тогда это круто. Конечно же, надо есть эти дары природы. Чем больше мы этого свежего съедим, тем лучше".

Но надо не забывать, что та же клетчатка нужна в рационе круглогодично. Важно все это держать под контролем.

В русской кухне слишком много теста, карельская кухня полезнее

Исторически жители Карелии готовят свою выпечку, используя ржаную муку. Калитки, сульчины, рыбники — все это вкусно и вроде как полезно, ведь не пшеничная мука, не сдоба. Но если посмотреть по калорийности, еще большой вопрос. Ведь калитки делают с картофельной начинкой, потом их щедро смазывают сливочным маслом, в итоге получается в 100 граммах продукта примерно 220 ккал, а в русских блинах на пшеничной муке — 170 ккал. Все вкусно, все можно, но очень небольшими порциями.

"Другое дело, что карельская кухня богата рыбой — вот это настоящее богатство".

У нас есть уникальная возможность запастись на всю зиму ягодами и грибами. Как ни крути, но в наших почвах возможно вырастить пшеницу, рожь, и тоже обеспечить свою семью даже злаками.

После сорока лет человеку нужна особая диета

При рассмотрении рациона возраст не так важен. В любом возрасте нужно, чтобы было достаточное количество воды, чтобы присутствовала клетчатка, чтобы еда был разнообразной.

"Единственное, на что точно нужно обратить внимание: в 20 лет можно есть пять раз в день и даже больше (все зависит от активности), в 40 и старше — приемов пищи не должно быть больше трех. Плюс биологические добавки".

Нужно следить за дефицитами в своем организме. «Омега-3», магний и витамин D рекомендую всем и на постоянной основе принимать. А остальное — уже исходя из индивидуальных особенностей.

После сорока лет мясо можно есть только два раза в неделю

Ни один диетолог не сможет утверждать, сколько раз в неделю людям нужно есть мясо. Все очень индивидуально. Важно поддерживать норму белка — мясом, или рыбой, или яйцами, или бобами.

"Свинину я вообще не рекомендую. А вот говядина и печень — отличные источники железа, которое в нашем организме обязательно должно быть".

Часто с возрастом люди переходят на рыбу, да, действительно, мясо — тяжелая еда. Но тогда нужно следить за тем, чтобы железо из нашего организма не «убегало», восполнять его за счет витаминов.

Жители Карелии пьют слишком много кофе

Отсутствие солнца, перепады атмосферного давления, резкая смена погоды по несколько раз в день — все это не добавляет здоровья и оптимизма. Человеку хочется «взбодриться» и он тянется за очередной чашкой кофе. Во-первых, тем, у кого после кофе повышается давление, стоит отказаться от него совсем. Во-вторых, нужно сдать анализы и проверить, чего организму не хватает. Скорее всего, все тех же белка, клетчатки и железа.

"Если после употребления кофе люди чувствуют себя прекрасно, давление не повышается, тахикардии нет — пейте на здоровье. Что я бы рекомендовала: кофе два раза в день и к каждой чашке плюсовать стакан воды".

Все-таки кофе мешает усвоению полезных микроэлементов в организме, и пить его литрами диетологи не рекомендуют. Но есть и хорошая новость для кофеманов! Наш любимый бодрящий напиток — профилактика деменции.

нутрициолог Алена Добровольская

От сахара стоит отказаться совсем

Если в рационе человека постоянно присутствуют сладкие булочки, пирожные и его непреодолимо тянет к сладкому — в первую очередь, нужно выявить причину. И уже работать с ней. Постепенно выходить из этого состояния, преодолевать зависимость от сладкого. Десерт раз в неделю — отличный режим, который никак не скажется ни на весе, ни на общем состоянии здоровья.

"В своей работе я практикую ПП сладости (ПП — правильное питание): протеиновые батончики, печенье, все, что называется sugar free (без сахара). Не в больших количествах, но так бывает людям психологически легче: вроде бы съел сладкое, на самом деле обманул свой организм".

Резкий отказ от вкусняшек приводит только к стрессу, тоже ничего хорошего. Советую обратить внимание на фрукты и ягоды, но тоже в меру!

Идеальные завтрак, обед и ужин для жителя Карелии

Завтрак — самый важный прием пищи, это вам скажет любой диетолог. Он дает нам энергию на весь день, поэтому в нем должно быть все: и белок, и жиры, и клетчатка, и полезные микроэлементы.

"Рекомендую приготовить овсяный блин! Для этого берем овсяные хлопья крупного помола плюс куриное яйцо — слегка обжариваем на сковороде. Сверху блин можно помазать творожным сыром или авокадо. Запас клетчатки нам восполнит шпинат, руккола или свежий огурец".

И еще на завтрак съедаем кусочек красной рыбки — слабосоленой форели, например. Идеальное сочетание продуктов, идеальный завтрак для человека любого возраста.

Идеальный обед, на мой взгляд, это куриная грудка или индейка, тушеная с овощами в сметане. На гарнир — либо рис, либо гречка. Может быть, и макароны, но тогда совсем немного.

"Обязательно нужен салат! Все та же клетчатка, о которой я не устану говорить. Свежая зелень, сельдерей, огурцы. Всем рекомендую делать себе на день просто огромную миску зеленого свежего салата".

Что касается ужина, то я бы рекомендовала сократить количество углеводов. Оставить свежие овощи и легкий белок. Это может быть рыба - отварная, на пару, гриль. Главное, не зажаренная до корки!

Конечно, это идеальный рацион жителя Карелии, с точки зрения отдельно взятого нутрициолога. Многое в питании зависит от вида деятельности человека, его активности и доходов семьи. Кто-то почитает и скажет: да вы очумели, какая малосоленая форель на завтрак? Хватило бы денег на куриные яйца. Что ж, яйца тоже неплохо, все-таки белок. // Фото: Елена Малишевская, Алена Добровольская.