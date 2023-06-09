Недосыпание может не только ухудшить здоровье, но привести к трагедии

Недосыпание влияет на человека с первого дня. У него ухудшается настроение и самочувствие, может появиться слабость и головная боль. Вдобавок снижается интеллектуальная работоспособность, человек становится раздражительным. О последствия недосыпа для организма рассказал «Ленте» врач-сомнолог Роман Бузунов.

У длительного недосыпания последствия могут быть куда серьезнее. В частности, ухудшение иммунитета. В свою очередь это приводит к увеличению частоты инфекционных заболеваний и повышает риск онкологической патологии.

Из-за длительного недосыпа у человека нарушаются обменные процессы, что приводит к ожирению и сахарному диабету. Также, по мнению специалиста, повышается частота сердечно-сосудистых и неврологических осложнений.

Недосыпание часто становится причиной ДТП. Некоторые водители просто засыпают за рулем. Бузунов отметил, что в год по оценкам экспертов гибнут в авариях до пяти тысяч россиян. // фото unsplash.com