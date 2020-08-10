Диетолог рассказал об опасности частого употребления овсянки

Одна из самых популярных каш у россиян - овсянка - может нанести вред здоровью при частом употреблении. Об этом рассказала диетолог Галина Барташевич, ее слова приводит портал НГС24.

Дело в том, что овсянка содержит фитаты - вещества, которые препятствуют нормальному усвоению кальция. Дефицит кальция, в свою очередь, может привести к остеопорозу. Его еще называют «костной болезнью».

Диетолог советует есть овсянку не чаще двух-трех раз в неделю, чтобы избежать развития подобных заболеваний. На завтрак вместо овсянки можно готовить ячневую кашу, гречку или рис. Также подойдет булгур.

В то же время Барташевич отметила, что овсяное молоко организму не вредит, а содержащийся в нем витамин D способствует росту волос и ногтей.