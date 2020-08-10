Многим россиянам могут повысить зарплату с 1 октября

С 1 октября работникам федеральных учреждений могут проиндексировать зарплаты на 3 процента. О такой возможности заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова, ее слова приводит РИА Новости.

Как заявила чиновница, сейчас соответствующее предложение проходит межведомственное согласование. Она добавила, что аналогичные решения по индексации зарплат прорабатываются и на региональном уровне.

Как напоминает РИА Новости, индексация зарплат в соответствии с ростом потребительских цен прописана в российском трудовом законодательстве.