Россияне рассказали, какую пенсию считают достойной

Для обеспечения достойной жизни в старости россияне, в среднем, хотели бы получать пенсию в размере 59 тысяч рублей. Такие данные приводит «Лента.ру», опираясь на опрос НПФ Сбербанка.

На размер ожидаемой пенсии влияют разные факторы, в частности, пол. Так, мужчины хотели бы получать, в среднем, 61 тысячу рублей, а женщинам достаточно 56 тысяч. Наибольшие ожидания от пенсии у людей с высшим образованием - они надеются получать в старости не меньше 61 тысячи рублей в месяц.

Также на пенсионные ожидания влияет место проживания людей. Самые серьезные планы у москвичей - они хотят 92 тысячи рублей в месяц.

Отметим, что реальный размер государственной пенсии в стране составляет примерно 15 тысяч рублей в месяц.