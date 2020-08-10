Россияне стали реже покупать алкоголь

С марта по июль продажи алкоголя в России снизились на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Согласно статистике, в марте 2020 года жители страны покупали спиртное несколько больше, чем в 2019 году. Однако, уже в апреле продажи серьезно снизились. В итоге до июля прошлогодние показатели так и не вернулись на прежний уровень.

Больше всего - на 30% - упали продажи игристого вина. Крепкий алкоголь - водку, коньяк, настойки, ром, джин, виски, бренди, текилу, абсент, бальзам, ликер, наливку - покупали на 13% реже. Выросли лишь продажи сидра - на 7%.