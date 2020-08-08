Диетолог назвала безопасную дозу пива в день

Россиянам рассказали, сколько пива можно употреблять в день, не нанеся вреда здоровью. Экспертным мнением с «Вечерней Москвой» поделилась врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, допустимой дневной нормой пенного является 300 миллилитров, которую можно употреблять с не жирной закуской. Диетолог предупредила, что пить пиво не стоит на голодный желудок, поскольку это может привести к приступам и спазмам.

Соломатина советует отдавать предпочтение живому — нефильтрованному пиву. Употреблять напиток она не рекомендует людям с нарушением психики, нервной системы, диабетикам, тем, у кого есть предрасположенность к атеросклерозу. Также диетолог предупредила, что причинить вред здоровью может также безалкогольное пиво.

«Безалкогольное или слабоалкогольное пиво имеет высокий гликемический индекс, способствует развитию инсулинорезистентности и провоцирует развитие диабета второго типа. Кроме того, распитие напитка, который даже не содержит градус, - это прямой путь к образованию атеросклеротических бляшек и появлению лишнего веса», - считает эксперт. С настороженностью эксперт отнеслась и к крафтовому пиву, из-за содержащихся в нем сладких добавок.