Дежурный по городу. Петрозаводскую многоэтажку захватили крысы

Жители одного из домов по Березовой аллее рассказали "Нике Плюс", что грызуны мешают им жить. Они заполонили все щели и пустоты между бетонными плитами, окружив людей со всех сторон. А столицей крысиного царства стал местный мусоропровод.



Все подробности — в большом пятничном выпуске "Дежурного по городу". А пока — анонс.

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