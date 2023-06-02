Девять лосей погибли за неделю на дорогах Карелии

За последнюю неделю на дорогах Карелии погибли девять лосей. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды РК.

Дорожные происшествия с участием диких животных происходили в Петрозаводске, Костомукше, Олонецком, Кондопожском, Прионежском и Лахденпохском районах, уточнили в ведомстве.

Летом при появлении большого количества кровососущих насекомых лоси чаще выходят на дорогу. Пик появлений зверей на проезжей части приходится на период с 23:00 до 3:00. В связи с этим водителей республики попросили снижать скорость в зоне дествия знака «Дикие животные», особенно по ночам.

В случае возникновения ЧП с животными следует звонить оперативному дежурному Минприроды по вопросам охоты по телефону +7 (921) 222-05-25. // Фото: freepik.com