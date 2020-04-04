Девять человек умерли в России от коронавируса за минувшие сутки

Девять человек умерли от коронавируса в России за последние сутки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на штаб по борьбе с распространением заболевания. В целом по стране выявлено 582 новых случая заражения. Это на 19 случаев меньше, чем днем ранее. Причем количество заразившихся снижается уже второй день подряд, говорится в сообщении.

Всего по состоянию на утро 4 апреля в России зафиксировано 4731 случая COVID-19. Как и прежде, по числу заболевших лидирует Москва (434 новых пациента). Также в российской столице – больше всего смертей от инфекции.

– За сутки умерло девять пациентов с коронавирусом: Москва — семь, Костромская область — один, Приморский край — один. За весь период — 43, — говорится в сообщении штаба.

Число выздоровевших по России выросло до 333-х. За минувший день из больниц выписались 52 человека.

В целом по планете вирусом COVID-19 заразились более 1,1 миллиона человек. Смертность от новой болезни составляет примерно 5 процентов. Только в Италии инфекция унесла жизни 15 тысяч человек. Добавим, что подавляющее большинство пациентов – лица старше 65 лет.