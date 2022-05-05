Девушка вышла из дома на Древлянке и бесследно пропала

29-летняя девушка ушла из дома на Древлянке и не вернулась. Полиция объявила в розыск Викторию Андреевну Пикалеву (Сычева).

2 мая в районе 11-14 она вышла из дома на Лососинском шоссе 31/3, сообщается в группе «ПСО «Доброспас». С того времени о девушке ничего не известно.

На разыскиваемой была черная кожаная куртка (как на фото), синие джинсы, серые кроссовки.

Стражи порядка просят сообщать о месте нахождения Виктории Пикалевой по телефону: 8-921-224-1063 или 02 (с мобильного 102). (фото vk.com)