Приятель сегежанки скрылся с украденной бутылкой спиртного

В один из сетевых магазинов Сегежи был вызван дежурный наряд Росгвардии. Правоохранители задержали 35-летнюю местную жительницу, приятель которой украл бутылку спиртного и скрылся. Женщине пришлось отвечать за действия злоумышленника, рассказали в пресс-службе ведомства.

Сам факт кражи дорогостоящего спиртного был замечен сотрудниками магазина при просмотре записей с камер видеонаблюдения – молодая пара ходила по отделам и разглядывала товар. Позже мужчина взял с прилавка бутылку элитного алкоголя, спрятал ее в рюкзак и миновал кассу. Сегежанка не успела выйти из магазина. Ее задержали. А нарушителю удалось скрыться.

Сотрудники Росгвардии передали женщину участковому уполномоченному для выяснения всех обстоятельств произошедшего и для дачи показаний. Фото: pixabay.