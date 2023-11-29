Девушка стащила мужские ботинки ради заработка

26-летняя петрозаводчанка созналась в краже мужских демисезонных ботинок стоимостью три тысячи рублей.

На кражу в торговом центре она решилась, так как хотела подзаработать. Она спрятала ботинки в сумку и вышла из магазина, но продать похищенное она не успела. Обувь изъяли и вернули в магазин, сообщили в полиции.

Девушка ранее уже привлекалась к ответственности за кражи. После нового эпизода в отношении нее завели уголовное дело. // фото unsplash.com/ Scott Rodgerson