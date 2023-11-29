29 ноября 2023, 12:20
Агрессивный петрозаводчанин избил фельдшера «скорой»
Бригада медиков прибыла по вызову, но столкнулась с агрессивным 32-летним мужчиной
Мужчина вызвал «скорую», а затем напал на сотрудника. Инцидент случился в Петрозаводске 28 ноября. Медикам потребовалась помощь росгваредейцев.
Фельдшер объяснила, что мужчина нанес ей телесные повреждения и раскидал медицинское оборудование. 32-летнего горожанина задержали. При этом он вел себя агрессивно и сопротивлялся. Нарушителя передали полиции. // фото «Петрозаводск говорит»