Агрессивный петрозаводчанин избил фельдшера «скорой»

Мужчина вызвал «скорую», а затем напал на сотрудника. Инцидент случился в Петрозаводске 28 ноября. Медикам потребовалась помощь росгваредейцев.

Фельдшер объяснила, что мужчина нанес ей телесные повреждения и раскидал медицинское оборудование. 32-летнего горожанина задержали. При этом он вел себя агрессивно и сопротивлялся. Нарушителя передали полиции. // фото «Петрозаводск говорит»