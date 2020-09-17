Девушка случайно нашла давно умершую мать на Google-картах

Блогерша из Индонезии Ледия Элан Сафитри обнаружила снимки своей умершей матери на Google Maps, когда искала фотографии своего дома. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на иностранные СМИ.

Девушка рассказала, что готовилась к переезду, и подписчики попросили показать фотографии ее нынешнего жилья. Блогерша залезла в Google-карты и была поражена - на снимках дома она увидела свою мать, которая умерла четыре года назад. Видимо, с тех пор кадры с этого места не обновлялись.

«Я была шокирована, но также очень счастлива. У меня не очень много фотографий матери, потому что в то время я потеряла свой мобильный телефон. С другой стороны, мне грустно, потому что я скучаю по маме, с которой никогда больше не встречусь в этом мире», - прокомментировала Сафитри свои эмоции.