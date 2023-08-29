29 августа 2023, 21:22
Девушка потеряла сознание в троллейбусе в Петрозаводске
Скорую вызывали к троллейбусу в Петрозаводске из-за юной горожанки, которой стало плохо
Вечером 29 августа в Петрозаводске произошло ЧП в троллейбусе №5. Об этом сообщает паблик «Подслушано в Птз» со ссылкой на горожанку, которая стала очевидцем инцидента.
По словам женщины, ехавшей в троллейбусе девушке стало плохо. Она потеряла сознание. Водитель остановил транспортное средство. Девушку привели в чувство, ей вызвали скорую помощь, кондуктор позвонила маме юной горожанки.
Пассажиров пересадили в другой троллейбус. Водитель и кондуктор дождались скорую и маму девушки.
«Вы настоящие люди! Надеюсь, что с девушкой все в порядке», - написала горожанка. // Фото «Петрозаводск говорит»