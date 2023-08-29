Житель Карелии поел в магазине и оказался в полиции

В понедельник в одном из магазинов Медвежьегорска была нажата тревожная кнопка. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что один из посетителей торговой точки совершил порчу товара. Мужчина съел продукты и запил их соком прямо в торговом зале.

Нарушитель спокойствия был задержан. Им оказался житель района. Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Nathalia Rosa