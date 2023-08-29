Автомобиль несколько раз перевернулся на «Коле» в Карелии

Утром 29 августа в Лоухском районе на 969-м километре трассы «Кола» произошло ДТП, в котором пострадали люди. Об этом сообщает паблик «Безопасный городишко Лоухи».

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 9:06. На место выехали сотрудники пожарной части №57. Выяснилось, что легковой автомобиль вылетел с дороги и несколько раз перевернулся.

В результате происшествия водитель и пассажиры транспортного средства получили множественные травмы. Спасатели извлекли пострадавших из искореженной машины. Люди были госпитализированы в Лоухскую ЦРБ. // Фото паблика «Безопасный городишко Лоухи»