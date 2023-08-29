29 августа 2023, 18:08
В некоторых домах в Петрозаводске пропала горячая вода
Коммунальщики устраняют повреждение на централизованных сетях в городе
Сегодня в 16:50 в Петрозаводске ряд домов остался без горячей воды из-за повреждения на сетях. Об этом сообщает ЕДДС.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, без горячего водоснабжения остались здания на улицах Гоголя, Лососинской и Коммунальной. Ведутся восстановительные работы.
Ориентировочное время возвращения ресурса в дома жителей карельской столицы не раскрывается. // Фото: unsplash.com / Leif Christoph Gottwald