В некоторых домах в Петрозаводске пропала горячая вода

Сегодня в 16:50 в Петрозаводске ряд домов остался без горячей воды из-за повреждения на сетях. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, без горячего водоснабжения остались здания на улицах Гоголя, Лососинской и Коммунальной. Ведутся восстановительные работы.

Ориентировочное время возвращения ресурса в дома жителей карельской столицы не раскрывается. // Фото: unsplash.com / Leif Christoph Gottwald