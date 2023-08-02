Девушка-подросток получила травмы в ДТП в Карелии

Утром 1 августа в поселке Поросозеро произошло ДТП с участием подростков. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, инцидент случился в 6:30. 17-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, машина влетела в забор. В результате происшествия травмы получила 17-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Она самостоятельно обратилась за помощью к медикам.

В Госавтоинспекции напоминают, что пресекать попытки подростков сесть за руль обязаны их законные представители. // Фото «Петрозаводск говорит»