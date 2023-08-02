Гараж вспыхнул в Петрозаводске

Днем 1 августа в Петрозаводске произошел пожар в гаражном кооперативе в Соломенном. Об этом сообщает паблик пожарной части №75.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 12:50. На место выехали пятеро спасателей.

Возгорание было оперативно ликвидировано. В результате происшествия был поврежден пол в гараже. Серьезных повреждений удалось избежать. // Фото «Петрозаводск говорит»