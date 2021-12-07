Девушка из Петрозаводска потеряла карту и осталась без денег

В полицию Петрозаводска обратилась 19-летняя горожанка. Девушка рассказала, что потеряла банковскую карту, а пропажу обнаружила только тогда, когда ей стали приходить смс-сообщения о списании денег, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 19-летний житель Прионежского района. Молодой человек признался, что нашел карту, а затем воспользовался ей в нескольких увеселительных заведениях, а также купил продукты. Потратить он успел 5100 рублей. Ущерб обязался возместить.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото pixabay.com/stevepb