26 декабря 2022, 14:32
Девочка замерзла насмерть на улице в Башкирии
Следователи выясняют обстоятельства смерти 17-летней школьницы в российском регионе
В Башкирии в одном из сел погибла 17-летняя девушка. Школьница замерзла насмерть на улице, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash Batash.
Как отмечает источник, девочка воспитывалась в приемной семье с четырьмя другими приемными детьми. Проблем с новыми родителями у нее не возникало. В день трагедии школьница не собиралась гулять с друзьями и намеревалась ночевать дома.
В гибели девочки разбираются следователи. Им предстоит выяснить, как ребенок оказался на улице и погиб от переохлаждения. // Фото: unsplash.com