Девочка замерзла насмерть на улице в Башкирии

В Башкирии в одном из сел погибла 17-летняя девушка. Школьница замерзла насмерть на улице, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash Batash.

Как отмечает источник, девочка воспитывалась в приемной семье с четырьмя другими приемными детьми. Проблем с новыми родителями у нее не возникало. В день трагедии школьница не собиралась гулять с друзьями и намеревалась ночевать дома.

В гибели девочки разбираются следователи. Им предстоит выяснить, как ребенок оказался на улице и погиб от переохлаждения. // Фото: unsplash.com