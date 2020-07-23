Девочка сообщила пожарным Петрозаводска о ЧП и гибели сестры

В среду, 22 июля, спасательные службы Петрозаводска были подняты по тревоге из-за детского звонка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По информации ведомства, в 15:39 на пульт пожарной службы поступил звонок от девочки. Она сообщила, что у нее дома на втором этаже горит плита, и что они с сестрой не могут выбраться. Звонок прервался.

На место происшествия отправились почти два десятка спасателей и автомобиль скорой помощи. Диспетчер перезвонила по номеру. Девочка плачущим голосом рассказала, что ее сестра задохнулась. Взрослых дома нет, выбраться из частного дома она не может. Звонок опять был сброшен. Далее ребенок сам перезвонил и сообщил, что вся комната наполнена дымом и горит. Диспетчер велела ей закрыть лицо мокрой тряпкой, лечь на пол и ждать приезда пожарных. Девочка задыхающимся голосом ответила, что легла на пол к кровати, ее сестра не дышит, после чего закричала и бросила трубку.

Через пять минут после первого звонка бригада скорой была по указанному адресу. Медики сообщили, что ни дыма, ни огня они не видят. Хозяева дома рассказали, что за помощью не обращались.

Пожарные обследовали ближайшую местность, также не обнаружив следов возгорания. В итоге был установлен адрес, по которому был зарегистрирован телефон заявителя.

В 16:12 командир отделения пожарной части сообщил, что в этой квартире обнаружили троих детей. Они признались в том, что совершили ложный вызов.

Теперь детям и их родителям придется отвечать перед законом. В соответствии с КоАП, ложный вызов пожарной службы или медиков влечет за собой штраф в 1000-1500 рублей.

В МЧС напомнили, что ложные вызовы значительно осложняют работу спасателей, ведь в этом случае помощи могут не дождаться те, кому она действительно необходима.