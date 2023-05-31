Девочка повредила локоть и через несколько дней умерла в Сибири

В Красноярском крае четырехлетняя девочка умерла после того, как получила травму дома. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, 4 мая у себя дома в поселке Березовка ребенок упал с дивана и повредил руку. На следующий день в детском саду девочке стало плохо, у нее поднялась температура. 6 мая дошкольницу отвели в травмпункт из-за сильной боли в локте. Там ребенку наложили гипс и рекомендовали обратиться в поликлинику по месту жительства.

Однако девочке становилось все хуже, и 8 мая родители самостоятельно отвезли ее в больницу в Красноярск. Ребенка осмотрели и не стали госпитализировать. При повторном обращении вечером того же дня малышке был поставлен диагноз «септический шок». Было уже слишком поздно - реанимационные мероприятия не принесли результата, дошкольница умерла.

Следователи провели обыск в медицинском учреждении, изъяли необходимую документацию. Расследование уголовного дела продолжается. // Фото: unsplash.com