Взрыв газа в жилом доме в российском городе попал на видео

В Ростове-на-Дону в квартире жилого дома произошел взрыв газа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент попал в объектив камеры наблюдения. На кадрах виден сам взрыв, случившийся вечером 30 мая. Кроме того, видно, как через несколько мгновений из подъезда выбегает горящий человек.

По данным телеканала, во время проведения работ по установке натяжного потолка взорвался газовый баллон. Огонь оперативно потушили. По информации МЧС, пожар не повредил соседние квартиры. // Фото: скриншот видео РЕН ТВ