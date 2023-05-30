Ребенка госпитализировали из-за упавшей на него хлебной лепешки

В Москве на 11-летнюю девочку упала хлебная лепешка. Ребенка пришлось госпитализировать, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным источника, инцидент произошел вечером в понедельник в районе Братеево. Юная москвичка шла по улице, когда из окна одного из домов кто-то выбросил лепешку.

Школьницу пришлось везти в больницу. У нее диагностирован ушиб мягких тканей головы. // Фото: unsplash.com