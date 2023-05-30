30 мая 2023, 13:51
В российский пассажирский самолет в небе ударила молния
Удару молнии подверглось воздушное судно, летевшее в Новосибирск
В российский пассажирский самолет во время рейса ударила молния. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident.
Все случилось 29 мая. Удару молнии подверглось воздушное судно, следовавшее из Красноярска в Новосибирск. На послеполетном осмотре лайнера специалисты обнаружили следы разряда статического электричества.
Как рассказали после этого члены экипажа, при снижении они заметили разряд молнии спереди справа в непосредственнной близости от борта. // Фото: freepik.com