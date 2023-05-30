В российский пассажирский самолет в небе ударила молния

В российский пассажирский самолет во время рейса ударила молния. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident.

Все случилось 29 мая. Удару молнии подверглось воздушное судно, следовавшее из Красноярска в Новосибирск. На послеполетном осмотре лайнера специалисты обнаружили следы разряда статического электричества.

Как рассказали после этого члены экипажа, при снижении они заметили разряд молнии спереди справа в непосредственнной близости от борта. // Фото: freepik.com