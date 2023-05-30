Врачи рассказали о пользе танцев для сердца

Увлечение танцами заметно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также деменции. Об этом рассказали ведущие программы «Жить здорово!» на Первом канале, их слова приводит «Лента.ру».

Так, кардиолог Герман Гандельман отметил, что танцы помогают значительно уменьшить уровень холестерина в организме, а также снизить артериальное давление.

Иммунолог Андрей Продеус добавил, что танцы снижают риск развития деменции на 79 процентов. Он также сравнил танцы и скандинавскую ходьбу, сделав выбор в пользу первых. // Фото: unsplash.com