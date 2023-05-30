В России ввели единый стандарт компенсации льготникам расходов на ЖКХ

Единый стандарт предоставления компенсации расходов на ЖКХ федеральным льготникам утвердили в России. Он заработает с 1 июля, сообщает пресс-служба кабмина.

К федеральным льготникам относятся ветераны боевых действий, инвалиды и граждане, пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах. Компенсация предоставляется из федерального бюджета. В зависимости от установленных законом гарантий ее размер составляет до 50% от стоимости ЖКХ.

«Новым постановлением предлагается унифицированная форма заявления на предоставление компенсации, утверждается перечень документов, необходимых для получения льготы, а также закрепляется срок принятия решения о предоставлении меры поддержки – не более 10 рабочих дней»,

- говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Региональные и муниципальные власти сохраняют право устанавливать дополнительные требования при назначении такой помощи из своих бюджетов. // иллюстративное фото